Берегова охорона США врятувала людей з безлюдного острова [ Редактировать ]
Понад місяць на безлюдному острові провели троє громадян Куби. Помітила "робінзонів" берегова охорона США під час патрулювання на Багамах. Жінка та двоє чоловіків розмахували саморобним прапором.
Рятувальники скинули людям їжу, воду і рацію, щоб встановити зв'язок. Згодом ще один гелікоптер доправив кубинців до медцентру у Флориді. Відомо, що на острів люди потрапили після того, як їхній човен перекинувся.
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Понад місяць на безлюдному острові провели троє громадян Куби. Помітила "робінзонів" берегова охорона США під час патрулювання на Багамах
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