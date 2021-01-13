Хакеры слили в сеть данные о вакцинах/ Фото: rbc.ru

Хакеры распространили в сети похищенные данные о вакцинах от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Правоохранительные органы принимают необходимые меры.

Об этом сообщило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Читайте также Хакеры совершили масштабную "ядерную" атаку на США

"Продолжающееся расследование кибератаки на EMA показало, что некоторые незаконно полученные документы, связанные с лекарствами и вакцинами от COVID-19, принадлежащими третьим лицам, были опубликованы в интернете", - говорится в сообщении агентства.

Какие именно данные попали в сеть - в агентстве не уточнили. Однако известно, что EMA продолжает сотрудничать со следствием и уведомлять любые дополнительные юридические и физические лица, чьи документы и личные данные могли заполучить хакеры.

Напомним, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подверглось кибератаке. Хакеры получили доступ к информации о вакцине от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech.

Также сообщалось, что хакеры похитили данные о вакцине Moderna. Отмечается, что документы были связаны с предварительными переговорами о кандидате на вакцину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.