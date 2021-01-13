Хакеры слили в сеть данные о вакцинах Pfizer и Moderna [ Редактировать ]
Хакеры распространили в сети похищенные данные о вакцинах от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Правоохранительные органы принимают необходимые меры.
Об этом сообщило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).
"Продолжающееся расследование кибератаки на EMA показало, что некоторые незаконно полученные документы, связанные с лекарствами и вакцинами от COVID-19, принадлежащими третьим лицам, были опубликованы в интернете", - говорится в сообщении агентства.
Какие именно данные попали в сеть - в агентстве не уточнили. Однако известно, что EMA продолжает сотрудничать со следствием и уведомлять любые дополнительные юридические и физические лица, чьи документы и личные данные могли заполучить хакеры.
Напомним, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подверглось кибератаке. Хакеры получили доступ к информации о вакцине от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech.
Также сообщалось, что хакеры похитили данные о вакцине Moderna. Отмечается, что документы были связаны с предварительными переговорами о кандидате на вакцину.
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