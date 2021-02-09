Польская студия CD Projekt Red, разработчик скандальной игры Cyberpunk 2077 и великолепной серии The Witcher ("Ведьмак"), подвергся атаке хакеров при помощи вирусов-вымогателей. Об этом компания сообщает в Twitter.

Злоумышленники угрожают продажей или публикацией исходных кодов крупнейших игр компании, а также "сливу" документов, относящихся к бухгалтерскому учету, администрированию, праву, кадрам и отношениями с инвесторами своим "контактам в игровой журналистике".

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Хакеры утверждают, что украли исходный код игр Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Gwent и невыпущенных видеоигр. Им также удалось зашифровать некоторые устройства во внутренней сети компании, хотя резервные копии остались нетронутыми и CDPR начали восстановление данных из бекапов.

Important Update pic.twitter.com/PCEuhAJosR — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 9, 2021

Злоумышленники оставили издевательское письмо под заголовком "Вас эпически обокрали". В сообщении от хакеров предупреждается, что в случае утечки украденной информации "ваш публичный имидж испортится еще больше, и люди увидят, как работает ваша компания. Инвесторы потеряют доверие к вашей компании, а акции рухнут еще ниже!"

Хакеры не раскрывают своих условий, но дали CDPR 48 часов, чтобы связаться с ними. Польская фирма заверила игроков и пользователей сервиса, что личные данные не хранилась на взломанных системах.

CD Projekt Red заявили, что не намерены уступать требованиям хакеров или вести с ними переговоры и предпринимает шаги для уменьшения любого ущерба, причиненного утечкой данных.

Официальная реакция CD Projekt Red на взлом хакерами

Они связались со специалистами правоохранительных органов и ИТ-криминалистами для расследования инцидента.

Недавний отчет показал, что количество атак программ-вымогателей, при которых преступники угрожают раскрыть конфиденциальную информацию, если их требования не будут выполнены, уменьшилось на 20% в четвертом квартале 2020 года. Поскольку данные часто просачиваются, многие компании отказываются выплачивать выкупы хакерам.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как хакеры слили в сеть данные о вакцинах Pfizer и Moderna. Также ранее хакер слил в сеть данные миллионов пользователей сайта знакомств.