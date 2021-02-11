США запроваджують санкції проти військових керівників М'янми, які захопили владу в країні. Відповідний указ підписав американський президент Джо Байден.

За його словами, Сполучені Штати обмежили доступ військових генералів до мільярда доларів з урядових фондів країни, які перебувають у США.

Також Байден повідомив про жорсткий контроль над експортом і замороження американських активів, із яких керівництво М'янми отримує прибутки. Він наголосив: заколотники мають звільнити представників влади та мирних протестувальників.

Джо Байден, Президент США: