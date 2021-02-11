США запроваджують санкції проти військових керівників М'янми [ Редактировать ]
США запроваджують санкції проти військових керівників М'янми, які захопили владу в країні. Відповідний указ підписав американський президент Джо Байден.
За його словами, Сполучені Штати обмежили доступ військових генералів до мільярда доларів з урядових фондів країни, які перебувають у США.
Також Байден повідомив про жорсткий контроль над експортом і замороження американських активів, із яких керівництво М'янми отримує прибутки. Він наголосив: заколотники мають звільнити представників влади та мирних протестувальників.
Джо Байден, Президент США:
Сполучені Штати занепокоєні ситуацією в М'янмі. Перехід до демократії в країні залишається проблемним. Я закликаю звільнити демократичних лідерів країни, припинити насилля проти мирних протестувальників. Ми демонструємо повагу та підтримку волі народу М'янми.
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