Володимир Зеленський прибув на Донбас з послами G7 [ Редактировать ]
Співчуття рідним загиблого солдата висловив Президент Володимир Зеленський - він сьогодні побував на лінії зіткнення. Приїхав не сам, а з послами країн "Великої сімки". Відвідали передову під Горлівкою. А в Авдіївці вшанували пам'ять містян та військових, які загинули під час оборони та обстрілів міста.
За словами Зеленського, українська влада й надалі буде робити все можливе для підтримання миру. Але в разі безпосередньої загрози - армія даватиме відсіч.
Володимир Зеленський, Президент України:
На шляху до встановлення всеосяжного припинення вогню - на жаль існують великі перешкоди. Це підступність ворога, у якого є провокаційні поводи зривати перемир'я. та дестабілізувати обстановку. Щоправда, все це кожного разу зазнає поразки. Причина тому - ваша стійкість, ваша витримка, мудрість, готовність кожного з вас, кожного з наших військових будь-якої миті дати відсіч ворогу.
Загострення на фронті Володимир Зеленський пов'язує зі спробою тиску на українську сторону в переговорах Тристоронньої контактної групи.
Та попри все, робота ТКГ триває. Зокрема й щодо обміну полоненими. Цей процес може відбуватися лише на офіційному рівні, і з цілковитим узгодженням з владою, - наголосив Президент. Інакше - це провокація.
Україна передала списки на обмін, і досі чекає відповіді Росії.
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