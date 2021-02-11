"ОПЗЖ", "Евросолидарность", "Слуга народа" и "Батькивщина" прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись в ближайшее время - опрос "Украинской социологической группы"

Партии "Оппозиционные платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Слуга народа" и "Батькивщина" преодолели бы 5%-ный проходной барьер