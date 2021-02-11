"Опозиційна платформа - За життя" вимагає зменшити комунальні тарифи для населення - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Уряд недостатньо працює задля зниження тарифів, бо навіть фіксована ціна до кінця опалювального сезону - це лише напівзахід. Так вважають в опозиції.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
С тарифами надо решать кардинально, надо прекратить это бездумное следование рекомендациям МВФ. Снизить стоимость газа и электроэнергии до цен, которые позволят людям платить, и нечего над ними издеваться. При чем, не временно "до 31 марта", а потом что-то произойдет, а надо принимать кардинальное решение - есть себестоимость энергоносителей в стране, они принадлежат народу, и надо их дать по цене, которая позволит людям платить.
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