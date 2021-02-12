Президент Володимир Зеленський відвідав Донбас. Приїхав туди разом з послами країн "великої сімки". Побували на передовій під Горлівкою. А в Авдіївці вшанували пам'ять жителів та військових, які загинули під час оборони міста.

За словами Зеленського, українська влада й надалі робитиме все можливе для підтримання миру. Але в разі безпосередньої загрози - армія даватиме відсіч.

Володимир Зеленський, Президент України: