Президент Володимир Зеленський відвідав Донбас [ Редактировать ]
Президент Володимир Зеленський відвідав Донбас. Приїхав туди разом з послами країн "великої сімки". Побували на передовій під Горлівкою. А в Авдіївці вшанували пам'ять жителів та військових, які загинули під час оборони міста.
За словами Зеленського, українська влада й надалі робитиме все можливе для підтримання миру. Але в разі безпосередньої загрози - армія даватиме відсіч.
Володимир Зеленський, Президент України:
На шляху до встановлення всеосяжного припинення вогню - на жаль існують великі перешкоди - це підступність ворога, у якого є провокаційні поводи зривати перемир'я. Та дестабілізувати обстановку. Щоправда, все це кожного разу зазнає поразки.
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