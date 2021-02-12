Найбільший у Фінляндії візерунок на снігу створили волонтери з міста Еспоо. Гігантські квіти буквально "витоптали" серед поля. Для цього на комп'ютері розробили схему. За три години роботи - натупцяли візерунок діаметром 160 метрів. Тепер у соцмережах пропонують нові ескізи для малюнків на снігу - щоб усі охочі могли доєднатися до такого мистецтва.

Петрі Тералайнен, волонтер: