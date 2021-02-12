У Фінляндії на снігу з'явився гігантський візерунок [ Редактировать ]
Найбільший у Фінляндії візерунок на снігу створили волонтери з міста Еспоо. Гігантські квіти буквально "витоптали" серед поля. Для цього на комп'ютері розробили схему. За три години роботи - натупцяли візерунок діаметром 160 метрів. Тепер у соцмережах пропонують нові ескізи для малюнків на снігу - щоб усі охочі могли доєднатися до такого мистецтва.
Петрі Тералайнен, волонтер:
Я часто гуляю засніженими вулицями. І мені стало цікаво, чи можна з цього створити щось цікаве та гарне. Такі сніжні візерунки можуть стати окремим видом мистецтва. Коли ми це задумали, ще самі не розуміли, що з того вийде.
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