У Борисполі затримали 10 тонн контрабандних цигарок [ Редактировать ]
Контрабанду цигарок на 10 мільйонів гривень затримали у Борисполі. Працівники СБУ знайшли 10 тонн сигарет, які під виглядом споживчих товарів прямували до України з однієї з країн Перської затоки.
Оперативники встановили, що схема такої незаконної переправи підакцизних товарів авіарейсами налагоджена давно, тож встановлюють всіх причетних до оборудки.
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