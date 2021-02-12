Контрабанду цигарок на 10 мільйонів гривень затримали у Борисполі. Працівники СБУ знайшли 10 тонн сигарет, які під виглядом споживчих товарів прямували до України з однієї з країн Перської затоки.

Оперативники встановили, що схема такої незаконної переправи підакцизних товарів авіарейсами налагоджена давно, тож встановлюють всіх причетних до оборудки.