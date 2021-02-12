В Україні підрахували втрати від окупації східних регіонів України [ Редактировать ]
Втрати від окупації східних регіонів України становлять 375 мільярдів гривень, - про це повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков з посиланням на розрахунки Центру економічних стратегій.
А за оцінками Віденського міжнародного інституту, витрати на відновлення Донецької і Луганської областей вже перевищують 21 мільярд доларів.
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