Втрати від окупації східних регіонів України становлять 375 мільярдів гривень, - про це повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков з посиланням на розрахунки Центру економічних стратегій.

А за оцінками Віденського міжнародного інституту, витрати на відновлення Донецької і Луганської областей вже перевищують 21 мільярд доларів.