В Украине обнаружили свалки с опасными COVID-отходами [ Редактировать ]
В пятницу, 12 февраля, стало известно, что в Киевской и Николаевской областях обнаружили свалки COVID-отходов. Правоохранители открыли уголовное производство.
Одно из предприятий свозило остатки на старые склады, на которых не предусмотрено хранение эпидемически опасных медицинских отходов. В соответствии с правилами уничтожения лекарственных и биологических средств, не подлежащих дальнейшему использованию, они приобретают статус отходов и передаются для уничтожения.
Силовики провели обыски в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие-лицензиат. В результате правоохранители обнаружили тонны использованного медицинского инструмента, лекарственных диагностических и дезинфекционных средств.
Также обнаружили органические медицинские отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19.
Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.
по теме
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Греции
Игорь Кузин рассказал, что за неделю до прогнозируемого начала COVID-вакцинации списки на прививку еще не готовы
Спасти его медики не смогли, он скончался
Максим Степанов сделал заявление
Этот холодильник нужен для хранения вакцины Pfizer