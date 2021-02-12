За минувшие сутки, по состоянию на 12 февраля, в Украине выявили 4 773 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 326 детей и 212 медработников.

За сутки было проведено 40 899 тестирований на COVID-19 (в том числе методом ПЦР - 25 835, методом ИФА - 15 064). Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Читайте также Киевсовет выделил на вакцинацию от коронавируса 140 миллионов

В течение суток зафиксировано 116 летальных случаев; 7 211 человек выздоровели; были госпитализированы 2 000 заболевших.



Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), г. Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 348 случаев;

Винницкая область - 307 случаев;

Волынская область - 117 случаев;

Днепропетровская область - 297 случаев;

Донецкая область - 147 случаев;

Житомирская область - 185 случаев;

Закарпатская область - 314 случаев;

Запорожская область - 153 случая;

Ивано-Франковская область - 592 случая;

Киевская область - 246 случаев;

Кировоградская область - 12 случаев;

Луганская область - 52 случая;

Львовская область - 373 случая;

Николаевская область - 150 случаев;

Одесская область - 143 случая;

Полтавская область - 91 случай;

Ривненская область - 130 случаев;

Сумская область - 103 случая;

Тернопольская область - 168 случаев;

Харьковская область - 189 случаев;

Херсонская область - 48 случаев;

Хмельницкая область - 145 случаев;

Черкасская область - 122 случая;

Черновицкая область - 243 случая;

Черниговская область - 98 случаев.

Ранее сообщалось, что вакцинация украинцев от коронавируса начнется с 15 февраля. Она будет бесплатной и добровольной. Правительство смогло закупить 13,9 млн доз вакцин трех компаний-производителей.

Также мы писали о том, что Ляшко рассказал о производстве украинской вакцины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.