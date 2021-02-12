Коронавирус в Украине: число новых случаев уменьшилось [ Редактировать ]
За минувшие сутки, по состоянию на 12 февраля, в Украине выявили 4 773 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 326 детей и 212 медработников.
За сутки было проведено 40 899 тестирований на COVID-19 (в том числе методом ПЦР - 25 835, методом ИФА - 15 064). Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
В течение суток зафиксировано 116 летальных случаев; 7 211 человек выздоровели; были госпитализированы 2 000 заболевших.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), г. Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 348 случаев;
Винницкая область - 307 случаев;
Волынская область - 117 случаев;
Днепропетровская область - 297 случаев;
Донецкая область - 147 случаев;
Житомирская область - 185 случаев;
Закарпатская область - 314 случаев;
Запорожская область - 153 случая;
Ивано-Франковская область - 592 случая;
Киевская область - 246 случаев;
Кировоградская область - 12 случаев;
Луганская область - 52 случая;
Львовская область - 373 случая;
Николаевская область - 150 случаев;
Одесская область - 143 случая;
Полтавская область - 91 случай;
Ривненская область - 130 случаев;
Сумская область - 103 случая;
Тернопольская область - 168 случаев;
Харьковская область - 189 случаев;
Херсонская область - 48 случаев;
Хмельницкая область - 145 случаев;
Черкасская область - 122 случая;
Черновицкая область - 243 случая;
Черниговская область - 98 случаев.
Ранее сообщалось, что вакцинация украинцев от коронавируса начнется с 15 февраля. Она будет бесплатной и добровольной. Правительство смогло закупить 13,9 млн доз вакцин трех компаний-производителей.
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