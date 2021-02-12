Новонароджені дикобрази розчулили відвідувачів зоопарку [ Редактировать ]
Двійко дикобразів з'явилося на світ у зоопарку бельгійського Мехелена. Це перше поповнення виду у звіринці за 25 років. Стать дитинчат ще не визначили, а тому й імена не придумали. Малята вже освоюються у вольєрі.
Але від мами не відходять ні на крок. Перші півтора місяця дитинчата гризунів - беззахисні, їхні голки ще м'які. Та згодом вони твердішають і сягають 30 сантиметрів завдовжки.
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