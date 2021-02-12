Двійко дикобразів з'явилося на світ у зоопарку бельгійського Мехелена. Це перше поповнення виду у звіринці за 25 років. Стать дитинчат ще не визначили, а тому й імена не придумали. Малята вже освоюються у вольєрі.

Але від мами не відходять ні на крок. Перші півтора місяця дитинчата гризунів - беззахисні, їхні голки ще м'які. Та згодом вони твердішають і сягають 30 сантиметрів завдовжки.