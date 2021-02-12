Крім чисельності, зоологи також вивчали ще й поведінку птахів

Перепис рідкісних видів пінгвінів провели в заповіднику в Чилі. Особливу увагу зоозахисники приділили пінгвінам Гумбольдта. В дикій природі залишилося близько десяти тисяч представників цього виду.

Крім їх чисельності, зоологи також вивчали ще й поведінку птахів. Вони кажуть - така інформація важлива, щоб створити сприятливіші умови для збільшення популяції.