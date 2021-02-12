У Чилі влаштували перепис пінгвінів [ Редактировать ]
Перепис рідкісних видів пінгвінів провели в заповіднику в Чилі. Особливу увагу зоозахисники приділили пінгвінам Гумбольдта. В дикій природі залишилося близько десяти тисяч представників цього виду.
Крім їх чисельності, зоологи також вивчали ще й поведінку птахів. Вони кажуть - така інформація важлива, щоб створити сприятливіші умови для збільшення популяції.
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