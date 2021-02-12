Чому все пішло не за планом?

"Презумпцію трудових відносин" хочуть запровадити в Україні. У відповідному законопроєкті пропонують встановити сім ознак трудових відносин, за наявності принаймні трьох із яких робота визначатиметься як офіційна. Усе задля боротьби з нелегальним працевлаштуванням. Яке, до речі, є хронічною причиною недобору грошей Пенсійним фондом. Останній уже в перший місяць 2021 року недоотримав два мільярди гривень.

Отже, чому все пішло не за планом? І які наслідки на собі можуть відчути українці найближчим часом? З'ясовувала Ірина Розова

24 мільйони. Саме стільки в Україні потенційних платників Єдиного соціального внеску. І саме ЄСВ є головним джерелом доходів Пенсійного Фонду. І з підвищенням "мінімалки" надходження мали б збільшитися. Та вийшло... з точністю до навпаки.

Він недоотримав не тільки цього місяця, він недоотримав всього минулого року.

За січень Фонд отримав єдиного соцвнеску на два мільярди гривень менше, аніж планував.

Мітя Ятім, власник бару:

В цей раз ми знали, що буде локдаун, ми підготувалися, ми замовили мало вина. Ми знали що і як його реалізувати. Коли був локдаун - ми просто закрилися, знаючи, що у нас все чисто, борги ми виплатили й просто ми чекали коли почнемо роботу.

Дмитро власник бару. Каже: через кризу працівників довелося скоротити. А дехто діє по-іншому йде в тінь. І переводить підлеглих на "конверти". І саме це друга хронічна причина безгрошів'я у Пенсійному Фонді.

Юрій Бурков, директор приватного пенсійного фонду:

Дуже багато, на мій погляд, робочих місць уходять в тінь, тому що невідомо чи потрібна сьогодні робота чи не потрібна відповідно багато роботодавців вважають, що краще не ризикувати цим.

На збільшення "тіні" вплинула й мінімалка, яку підвищили з нового року. Така ж історія була й 2017. Тоді мінімальну зарплату підняли вдвічі. А вихід знайшли - у штрафах. За "конверти" могли покарати на 300 тисяч гривень. Спрацювало. За наступні два роки з тіні вийшли 700 тисяч платників ЄСВ.

Андрій Рева міністр соціальної політики 2016-2019 рр.:

В 2019 році ті самі люді, які кричать й розповідають, що вони проти тіньової економіки вони скасували ці штрафи, увага тільки до 1 березня 2020 року пенсійний фонд втратив 550 тисяч платників єдиного соціального внеску.

А з весняним карантином держава втратила ще 300 тисяч застрахованих осіб. До того ж цього року фінансування пенсійного фонду скоротили на 8 мільярдів. І дефіцит грошей дався взнаки вже 1 січня.

Андрій Рева:

Коли вони протягом 2020 року скоротили програму житлових субсидій на 20 млрд гривень, затвердили в бюджеті на 2021 рік 36,6 млрд на 2021 рік і буквально через місяць вже в січні міністерство соціальної політики звертається до Кабміну з проханням збільшити програму на 10 млрд гривень. В мене просте питання, а як ви не знали, що з 1 січня збільшаться тарифи на електроенергію і на газ?

Подальші ж негативні наслідки від недоотримання коштів найближчим часом можуть відчути пенсіонери. На березневу індексацію пенсій потрібно два з половиною мільярди гривень щомісяця. І саме стільки зараз Пенсійний фонд недоотримує.

Сергій Каплін, народний депутат VII-VIII скликання:

Нормальні доходи підприємці будуть отримувати тільки тоді, коли буде нормальний ріст ВВП, а ВВП коли будуть інвестиції. А інвестиції тут будуть за єдиної умови, коли тут буде гарний інвестиційний клімат в основі якого лежить мир.

Альтернативою високим штрафам влада бачить "презумпцію трудових відносин". Працівник зможе отримати офіційний статус, якщо органи контролю виявлять хоча б три із семи ознак, які прописані в новому законопроєкті. Утім, юристи запевняють: усі перераховані критерії вже є в різних нормативних актах.