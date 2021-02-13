7 напитков, которые взбодрят не хуже кофе [ Редактировать ]
Утро - наше любимое время суток. Только утром перед нами открываются новые возможности, а нам еще предстоит проявить себя. Сделать утро добрым очень просто: достаточно знать, какие напитки помогут проснуться, и иметь в своем распоряжении несколько бодрящих рецептов. "Подробности" расскажут вам какие вкусные и полезные напитки помогут зарядиться позитивной энергией и настроиться на рабочий лад.
Вода
Чтобы начать утро правильно, следуя базовым принципам здорового образа жизни, необязательно изобретать велосипед: простая вода лучше всех других напитков поможет вам проснуться, хотя вы, может быть, этого даже и не заметите.
Дело в том, что пара стаканов воды сразу после пробуждения запускают в нашем организме массу процессов, которые напрямую влияют на наше самочувствие в течение дня. Восполнение водного баланса, запуск обменных процессов, улучшение состояния кожи и ускорение процесса обновление клеток - вот лишь неполный список того, что для нас значит чистая питьевая вода.
Горячий шоколад
Лучший напиток для морозных дней - горячий шоколад. В качественном шоколаде содержится танин - вещество-регулятор пищеварительной системы, способствующее выведению шлаков из организма.
Горячий шоколад помогает сконцентрироваться, улучшает деятельность мозга, повышает работоспособность и стрессоустойчивость. Ну а о том, что шоколад - отличный антидепрессант, вы и сами давно знаете.
Пить чай на завтрак, чтобы проснуться - не такой уж банальный вариант, как может показаться. Дело в том, что какой бы чай вы ни выбрали, это будет природный энергетик.
Чай с имбирем
Чай с имбирем - нереально полезный напиток, который является не просто природным энергетиком для вашего организма, но и источником вечной молодости и красоты. Один только запах такого чая заставит проснуться даже бурого медведя в самую холодную зиму. А его свойства не останавливаются только на альтернативной замене кофеина.
Во-первых, чай с имбирем - это первый и последний напиток для всех, кто пытается похудеть, ведь имбирь помогает ускорить метаболизм и быстро расщепляет жиры. Также имбирь помогает нашему иммунитету устоять перед сезонными заболеваниями. А кроме выше перечисленных способностей, имбирь еще очень полезен для людей, которые занимаются умственной работой, потому что он помогает концентрировать внимание.
Гранатовый сок
Гранатовый сок по содержанию калия во много раз выигрывает не только в кофе, а и в остальных соков. Он способен тонизировать организм с пользой для здоровья, потому что в отличии от терпкого кофе, не ускоряет сердцебиение. Также гранатовый сок очень полезно пить даже беременным женщинам и маленьким детям.
Зеленые смузи
Отлично справляются с ролью напитка бодрости любые зеленые смузи. Вы можете их делать с петрушки, огурца, сельдерея, киви, брокколи, шпината, яблок, одним словом, из любых зеленых фруктов и овощей.
Такой полезный напиток спасает всех моделей от постоянного чувства голода благодаря своему насыщенному составу. Кстати, готовя его, вы можете по вкусу добавлять туда мед, какао и даже банан.
Ореховые смузи
Ореховые смузи не только полезны, но и безумно вкусные. Готовить их тоже довольно просто с помощью блендера. Вы можете выбрать любые орехи, добавить туда мед, какао и даже молоко.
Такой кладезь здоровья значительно улучшает работу головного мозга и снимает усталость. Кроме того, он очень понравится детям.
Фреш из грейпфрута с мятой
Такой напиток богат целым рядом полезных веществ и витаминов, при этом содержит минимум калорий. Грейпфрут способствует укреплению иммунитета и прекрасно справляется с апатией и подавленным настроением. Чтобы приготовить фреш, в стакан нужно налить теплую воду и размешать с коричневым сахаром. После этого выдавить сок одного грейпфрута и пары долек лимона. Приготовленный фреш смешиваем с сиропом и добавляем лепестки свежей мяты.
Читайте также, кому лучше отказаться от кофе, а также какие утренние привычки опасны для здоровья. По словам британского телеврача Мириам Стоппард, некоторые вещи нельзя делать утром.
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