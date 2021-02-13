Утро - наше любимое время суток. Только утром перед нами открываются новые возможности, а нам еще предстоит проявить себя. Сделать утро добрым очень просто: достаточно знать, какие напитки помогут проснуться, и иметь в своем распоряжении несколько бодрящих рецептов. "Подробности" расскажут вам какие вкусные и полезные напитки помогут зарядиться позитивной энергией и настроиться на рабочий лад.

Вода

Чтобы начать утро правильно, следуя базовым принципам здорового образа жизни, необязательно изобретать велосипед: простая вода лучше всех других напитков поможет вам проснуться, хотя вы, может быть, этого даже и не заметите.

Дело в том, что пара стаканов воды сразу после пробуждения запускают в нашем организме массу процессов, которые напрямую влияют на наше самочувствие в течение дня. Восполнение водного баланса, запуск обменных процессов, улучшение состояния кожи и ускорение процесса обновление клеток - вот лишь неполный список того, что для нас значит чистая питьевая вода.

Горячий шоколад

Лучший напиток для морозных дней - горячий шоколад. В качественном шоколаде содержится танин - вещество-регулятор пищеварительной системы, способствующее выведению шлаков из организма.

Горячий шоколад помогает сконцентрироваться, улучшает деятельность мозга, повышает работоспособность и стрессоустойчивость. Ну а о том, что шоколад - отличный антидепрессант, вы и сами давно знаете.

Пить чай на завтрак, чтобы проснуться - не такой уж банальный вариант, как может показаться. Дело в том, что какой бы чай вы ни выбрали, это будет природный энергетик.

Чай с имбирем

Чай с имбирем - нереально полезный напиток, который является не просто природным энергетиком для вашего организма, но и источником вечной молодости и красоты. Один только запах такого чая заставит проснуться даже бурого медведя в самую холодную зиму. А его свойства не останавливаются только на альтернативной замене кофеина.

Во-первых, чай с имбирем - это первый и последний напиток для всех, кто пытается похудеть, ведь имбирь помогает ускорить метаболизм и быстро расщепляет жиры. Также имбирь помогает нашему иммунитету устоять перед сезонными заболеваниями. А кроме выше перечисленных способностей, имбирь еще очень полезен для людей, которые занимаются умственной работой, потому что он помогает концентрировать внимание.

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Гранатовый сок

Гранатовый сок по содержанию калия во много раз выигрывает не только в кофе, а и в остальных соков. Он способен тонизировать организм с пользой для здоровья, потому что в отличии от терпкого кофе, не ускоряет сердцебиение. Также гранатовый сок очень полезно пить даже беременным женщинам и маленьким детям.

Зеленые смузи

Отлично справляются с ролью напитка бодрости любые зеленые смузи. Вы можете их делать с петрушки, огурца, сельдерея, киви, брокколи, шпината, яблок, одним словом, из любых зеленых фруктов и овощей.

Такой полезный напиток спасает всех моделей от постоянного чувства голода благодаря своему насыщенному составу. Кстати, готовя его, вы можете по вкусу добавлять туда мед, какао и даже банан.

Ореховые смузи

Ореховые смузи не только полезны, но и безумно вкусные. Готовить их тоже довольно просто с помощью блендера. Вы можете выбрать любые орехи, добавить туда мед, какао и даже молоко.

Такой кладезь здоровья значительно улучшает работу головного мозга и снимает усталость. Кроме того, он очень понравится детям.

Фреш из грейпфрута с мятой

Такой напиток богат целым рядом полезных веществ и витаминов, при этом содержит минимум калорий. Грейпфрут способствует укреплению иммунитета и прекрасно справляется с апатией и подавленным настроением. Чтобы приготовить фреш, в стакан нужно налить теплую воду и размешать с коричневым сахаром. После этого выдавить сок одного грейпфрута и пары долек лимона. Приготовленный фреш смешиваем с сиропом и добавляем лепестки свежей мяты.

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