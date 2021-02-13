Коронавирус в Украине: количество заразившихся возросло [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки ззафиксировано 5182 новых случая COVID-19, госпитализированы 1889 человек, умерли 111 больных. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Стоит отметить, что заболели 226 медработников и 330 детей.
Наибольшее количество подтвержденных случаев 12 февраля зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.
В Киеве зафиксировали 320 случаев заболевания.
Важно, что за сутки в Украине совершено 40 806 тестирований, в частности методом ПЦР – 25 059, методом ИФА – 15 747.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- м. Киев - 320 случаев;
- Винницкая область - 365 случаев;
- Волынская область - 112 случаев;
- Днепропетровская область - 173 случая;
- Донецкая область - 140 случаев;
- Житомирская область - 234 случая;
- Закарпатская область - 485 случаев;
- Запорожская область - 136 случаев;
- Ивано-Франковская область - 668 случаев;
- Киевская область - 265 случаев;
- Кировоградская область - 34 случая;
- Луганская область - 55 случаев;
- Львовская область - 329 случаев;
- Николаевская область - 79 случаев;
- Одесская область - 183 случая;
- Полтавская область - 137 случаев;
- Ровенская область - 114 случаев;
- Сумская область - 130 случаев;
- Тернопольская область - 135 случаев;
- Харьковская область - 289 случаев;
- Херсонская область - 23 случая;
- Хмельницкая область - 127 случаев;
- Черкасская область - 164 случая;
- Черновицкая область - 384 случая;
- Черниговская область - 101 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, за сутки 11 февраля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 4 773 лицам, госпитализировали 2 000 человек, не смогли спасти 116 больных, выздоровели после коронавируса 7 211.
Как раее сообщалось, повторные заражения COVID возможны даже при наличии антител. ВОЗ уже получила несколько сообщений о том, что в ЮАР фиксируются повторные случаи заражения вирусом.
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