В Украине за минувшие сутки ззафиксировано 5182 новых случая COVID-19, госпитализированы 1889 человек, умерли 111 больных. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Стоит отметить, что заболели 226 медработников и 330 детей.

Наибольшее количество подтвержденных случаев 12 февраля зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

В Киеве зафиксировали 320 случаев заболевания.

Важно, что за сутки в Украине совершено 40 806 тестирований, в частности методом ПЦР – 25 059, методом ИФА – 15 747.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев - 320 случаев;

Винницкая область - 365 случаев;

Волынская область - 112 случаев;

Днепропетровская область - 173 случая;

Донецкая область - 140 случаев;

Житомирская область - 234 случая;

Закарпатская область - 485 случаев;

Запорожская область - 136 случаев;

Ивано-Франковская область - 668 случаев;

Киевская область - 265 случаев;

Кировоградская область - 34 случая;

Луганская область - 55 случаев;

Львовская область - 329 случаев;

Николаевская область - 79 случаев;

Одесская область - 183 случая;

Полтавская область - 137 случаев;

Ровенская область - 114 случаев;

Сумская область - 130 случаев;

Тернопольская область - 135 случаев;

Харьковская область - 289 случаев;

Херсонская область - 23 случая;

Хмельницкая область - 127 случаев;

Черкасская область - 164 случая;

Черновицкая область - 384 случая;

Черниговская область - 101 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за сутки 11 февраля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 4 773 лицам, госпитализировали 2 000 человек, не смогли спасти 116 больных, выздоровели после коронавируса 7 211.

Как раее сообщалось, повторные заражения COVID возможны даже при наличии антител. ВОЗ уже получила несколько сообщений о том, что в ЮАР фиксируются повторные случаи заражения вирусом.

Читайте также, в мире уже циркулирует около 4 тысяч вариантов коронавируса. Из-за этого все производители COVID-вакцин пытаются сделать свой препарат более эффективным.