Поросята смогли обучиться игре в Pong "всего" за 12 недель Источник: TechSpot

Для нашей страны свиньи – это неопрятное домашнее животное, которое мы привыкли только употреблять в пищу. Однако мы сильно недооцениваем этих пятачков, ведь ученые открыли у них талант к обучению.

Мозг свиней оказался удивительно гибким и позволяет им осваивать техники, которые не каждое животное способно выучить. Исследователи из Университета Пердью в Индиане научили четырех свиней управлять джойстиком с помощью своего носа, чтобы контролировать происходящее на дисплее, получая награды за выполнение определенных задач.

В качестве игры использовалась упрощенная версия знаменитой и простой Pong.

В журнале Frontiers in Psychology объясняется, как свиньи смогли самостоятельно разобраться в игровом процессе и улучшали свои показатели с каждым новым уровнем. В случае успеха воспроизводился характерный звук, и свинья получали награду.

Поскольку свиньи были дальнозоркими, экраны приходилось размещать на таком расстоянии, чтобы животные могли видеть цели, а использование морды означало постоянное переключение между взглядом на экран и сосредоточении на джойстике. Несмотря на эти неудобства, свиньи все равно показали отличные результаты.

Ученые отобрали для эксперимента трехмесячных йоркширских поросят. Чтобы понять, как управлять джойстиком, свиньям понадобилось 12 недель.

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"То, что свиньи достигли такого результата само по себе примечательно и свидетельствует об их поведенческой и когнитивной гибкости", - пишут исследователи.

Команда считает, что сенсорные экраны могут работать лучше, чем джойстики, для оценки игровых способностей свиней. Может быть в будущем ученые адаптируют iPad для свиных пятачков.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Китае выращивают свиней шокирующих размеров. В то же время ученые впервые скрестили свинью с человеком.