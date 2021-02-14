Население Украины резко сократилось: названа причина [ Редактировать ]
Ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Лидия Ткаченко рассказала, почему украинцев становится меньше.
По ее словам причин две – это сокращение населения из-за низкой рождаемости и короткая продолжительность жизни.
"Главная наша проблема еще с советских времен – короткая продолжительность жизни, и нет стабильной динамики роста. Много людей умирает даже в работоспособном возрасте, особенно мужчины, поэтому большая разница между количеством женщин и мужчин", - сказала Ткаченко.
Также она подчеркнула, что состояние общества в стране сказывается, прежде всего, и на демографии.
По мнению специалиста, гражданам Украины следует научиться относиться друг к другу лучше.
"Само настроение нужно менять для того, чтобы люди чувствовали себя спокойнее и увереннее. Для лучшей рождаемости нужна уверенность в завтрашнем дне, как бы это ни банально звучало", - подчеркнула Лидия Ткаченко.
Эксперт добавила, что демографическая ситуация в Украине не сильно отличается от ситуаций не только в РФ, Беларуси и Молдове, но и странах Балтии.
Согласно Госстату, за последний год украинцев стало меньше на 300 тысяч человек. По состоянию на 1 декабря 2020 года количество населения в Украине составляло 41 миллион 630 тысяч человек.
Как сообщалось, по состоянию на май 2020 года население Украины составляет 41 млн 806 тысяч человек.
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