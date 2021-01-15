С начала пандемии COVID-19 население Великобритании столкнулось с самым значительным сокращением за все годы с окончания Второй мировой войны - на 1,3 млн человек. Такой вывод сделали в своем исследовании ученые из Economic Statistics Centre of Excellence.

По их оценкам, численность населения Соединенного Королевства снизилась на 1,3 млн человек. Главная причина - "беспрецедентный исход" иностранцев, приехавших в Великобританию на работу, а также неточные статистические расчеты. Население Великобритании на конец 2019 года составляло 67,8 млн человек.

Авторы исследования отмечают, что Национальное статистическое управление при прогнозировании численности населения Туманного Альбиона (+350 тысяч) не взяло в расчет эмиграцию, связанную с COVID-19, из-за чего возникло искажение реальных показателей численности.

Экономисты учли эти данные, и оказалось, что население страны сократилось более чем на 1,3 млн человек.

Читайте также Великобритания и Евросоюз пописали судьбоносное соглашение

Как оказалось, из-за угрозы лишиться работы в период карантина, многие иностранцы предпочли вернуться на родину, чтобы не оказаться безработными в чужой стране.

Это и объясняет тот факт, что при всех проблемах, которые создала для британской экономики кризис пандемия и последовавшие локдауны, уровень безработицы в Великобритании остался рекордно низким - 4,9%.

Сокращение населения из-за оттока иностранных работников заметнее всего в Лондоне. По оценкам экономистов, население британской столицы сократилось почти на 700 тысяч человек. В 2020 году население столицы Великобритании превышало 9 млн человек.

Ученые из Кембриджского университета пришли к выводу, что 30% населения Лондона уже переболело COVID-19.

Напомним, что Великобритания с 5 января закрылась на локдаун из-за вируса-мутанта.