Володимир Зеленський провів важливі переговори в ОАЕ [ Редактировать ]
Прокладаємо нові торговельні шляхи з Об'єднаними арабськими Еміратами. Кілька годин тому, президент України зустрівся зі спадкоємним принцом Абу-Дабі та заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил.
Розмова з шейхом почалася з питань інвестиційних, а завершилася - темою продовольчої безпеки. Володимир Зеленський гарантував експорт продуктів та сировини. А шейх - співпрацю в енергетиці, інфраструктурі та у військово-технічній галузі.
Володимир Зеленський, президент України:
Ми будемо захищати наш український бізнес - для нас це дуже важливо. Але і український бізнес має знати - ми вас захищаємо. Тому, і ви нас підтримуйте. Лише разом можна зробити щось подібне, що роблять тут. Дай Боже, щоб у нас получилось побудувати сильну державу. Вона у нас уже є, залишається побудувати сильну. Тільки з сильною економікою це можливо зробити.
по теме
Володимир Зеленський зустрінеться зі Спадкоємним принцем Абу-Дабі та прем'єр-міністром країни. У планах - підписати кілька договорів про співпрацю
Білоруська опозиціонерка попросила Київ підтримати демократичну Білорусь на міжнародних майданчиках
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова до розриву з Євросоюзом, і навіть закликав росіян готуватися до... ізоляції від світу
Важно, что во время встреч будет обсуждаться широкий спектр вопросов двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества
Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову начать подготовку заседания