Прокладаємо нові торговельні шляхи з Об'єднаними арабськими Еміратами. Кілька годин тому, президент України зустрівся зі спадкоємним принцом Абу-Дабі та заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил.

Розмова з шейхом почалася з питань інвестиційних, а завершилася - темою продовольчої безпеки. Володимир Зеленський гарантував експорт продуктів та сировини. А шейх - співпрацю в енергетиці, інфраструктурі та у військово-технічній галузі.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми будемо захищати наш український бізнес - для нас це дуже важливо. Але і український бізнес має знати - ми вас захищаємо. Тому, і ви нас підтримуйте. Лише разом можна зробити щось подібне, що роблять тут. Дай Боже, щоб у нас получилось побудувати сильну державу. Вона у нас уже є, залишається побудувати сильну. Тільки з сильною економікою це можливо зробити.