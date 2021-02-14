Шантаж нижче пояса. Бо є такі колектори, які можуть зробити з вас... порно-зірок. Кілька днів тому поліцейські піймали цілу банду аферистів, які виробляли "полуничку" та шантажували нею тисячі людей.

Чому жертвою вимагачів може стати будь-хто і як захиститись, аби вас не зробили героєм порноколажу?

Прострочили кредит? - Тоді вони... йдуть до вас!

Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів України:

Это может быть звонки в 2-3 часа ночи.

А ще - порно з вашою участю...

Аліна Садова, постраждала:

Почали приходити повідомлення з порноколажами. Та навіть доведення до суїциду!

Віктор Попович, голова антиколекторської організації "Зриваємо маски":

Потому что такой позор на все окружение.

Аби стати їхньою жертвою - навіть кредиту брати не треба. І не важливо: батько ви, далекий родич чи просто колега. Знайдуть та "дістануть" кожного! Тож як працюють колектори?

Віктор Попович, голова антиколекторської організації "Зриваємо маски":

Найти" концы" в этой системе довольно проблематично.

Та ми - спробуємо. І розкажемо, чому "легкі" кредити мають "важкі" наслідки.

Безкінечні дзвінки з погрозами. На роботу та на мобільний. Вдень та вночі. А ще - засипана листами пошта, заспамлена електронка та месенджери.

Та й це не межа. Бо колектори взялися за порнографію. І заради шантажу, роблять ось такі колажі і розсилають усім вашим друзям, знайомим та найстрашніше - сім'ї.

Аліна Садова, постраждала від дій колекторів:

У нього був стрес і шок. Він навіть не хотів давати якісь коментарі в поліції.

Так пані Аліна розповідає про стан свого сина. Минулого літа йому надійшло повідомлення.

Аліна Садова, постраждала від дій колекторів:

Де були фотографії отакого порнографічного характеру. Тобто дитині підлітку скинути фотографію мами… У мене був просто шок.

І це при тому, що пані Аліна навіть стосунку до кредиту не мала! Виявляється, позику взяв підлеглий... її батька. Тож спочатку колектори "тероризували" його, а потім "переключилися" на жінку.

Аліна Садова, постраждала від дій колекторів:

Вони зробили такий колаж: типу проститутка-наречена. Підібрали дівчину схожу на мене, і поруч була моя весільна фотографія. Я виставляла її в "інстаграм", в "фейсбук". Вітала чоловіка з річницею весілля. І там була наша весільна фотографія. Вони навіть взяли в колаж фотографію - на одній з фото навіть є чоловік на дальньому плані.

А на передньому - цей порно-колаж. У ньому все у "класичних деталях". А знизу - пропозиція інтимних послуг та усі дані дівчини. Далі - "другий акт" знущань...

Аліна Садова, постраждала від дій колекторів:

Просто вночі телефонують і кажуть: "Можно тебя на ночь?"

Головне питання: де колектори взяли телефон Аліни, і головне - її фото?! Виявляється, у "факторингів" є цілі бази даних.

Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів України:

Есть доступ у человека к базе данных. Его увольняют - он берет эту базу данных и продает. Все!

Усе - в мережі. Це, приміром, найлегендарніша "база даних" - "Піранья". Тут: імена, телефони, домашні та робочі адреси. Такий собі "ол-інклюзів" інформації. І коштує все це "добро"...

Віктор Попович, голова антиколекторської організації "Зриваємо маски":

30-40 тысяч долларов. Микро-финансовые компании могут себе позволить, также и факториноговые и банковские компании - так как для них это товарооборот. Чем больше они купят, тем больше денег с людей они потом выбьют.

Вибивають і з позичальників, і з його близьких - "підхід" до кожного індивідуальний.

Віктор Попович, голова антиколекторської організації:

Если это мать-одиночка, тогда лишим вас родительских прав. Если это люди, которые были в местах не столь отдаленных, то говорят, что мы тебя посадим второй раз. Если это студент или человек, который учиться - на что можно давить? На социальные сети.

Тобто робити подібні порно-колажі і розсилати по усіх месенджерах та соц-мережах.

З Віктором ми спілкуємося в офісі антиколекторської компанії. Хоча нещодавно чоловік був "по інший бік" - і сам працював у колекторській фірмі. Але зараз допомагає людям "зняти" ярмо. Як - розбираємося разом. На конкретному прикладі.

Віктор Попович, голова антиколекторської організації "Зриваємо маски":

Берется фотография с социальных сетей, в общей сложности это может быть не заемщик, это может быть мама, сестра - у нее есть дети, есть семья. Коллектор видит, что есть детки. Детки ходят в школу, найти школу - не проблема. И скинуть порно-коллаж, что мама предоставляет услуги - то это вообще без вопросов.

Часу багато не потрібно, а от ефект... надовго.

Здесь мы берем акцент только на лицо. Тело здесь не видно. Оно нам не интересно. Потом мы переходим просто в фото. И находим похожую фотографию.

Подібних колажів роблять тисячі щодня. Для цього колектори навіть цілі офіси орендують: з сотнями комп'ютерів та "штатом". Це - обшук в одному з них.

Є ухвала суду для проведення обшуку.

Їх провели в півсотні офісах, які належали двом колекторським конторам. Усюди однакова картина: на моніторі - чати з позичальниками. Там - і погрози, і порно-колажі, і дані родичів. На столах інструкція: як правильно говорити з "боржниками".

Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів України:

То есть, что делать, если вы сказали "да", если вы сказали "нет", если вы выдали определенную реакцию.

Буде можливість, я погашу... - Стоп! У кредитному договорі як написано? "Коли буде можливість?" Чи 21.01? - Я ще раз наголошую... - Я запитую!

Це - "звичайний" діалог з колектором. Ним поділився Валентин. Чоловік узяв кредит кілька місяців тому. Та через коронакризу погасити його не може.

Валентин, позичальник:

Дзвінки приблизно десь по з 8 ранку до 10 вечора в районі 300-500 дзвінків цих організацій. Суцільний такий телефонний жах.

І так - кілька місяців. І найгірше, що притягти колекторів до відповідальності за ці моральні тортури та пресинг вкрай складно. Депутати лише працюють над законопроектом. Той пройшов перше читання, попереду - друге. У документі йдеться і про те, що можна буде робити колекторам:

Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів:

Вони не можуть входити в контакт з боржником вночі. Тобто з 20 по 8 ранку. Вони не можуть вимагати від інших осіб взяти на себе борг. Вони не можуть направляти листи вказуючи на конвертах, як це зараз робиться, погрози.

І про те, як колекторів контролюватимуть:

Створюється реєстр колекторських компаній, які веде Національний банк.

За задумом депутатів, фінустанов зможуть співпрацювати лише з колекторськими компаніями із реєстру. Тобто тими, хто грає за правилами. Та все це - лише проект. А поки - суцільні бої без правил. Де головним критерієм є... розміру кредиту. Чим більша позика - тим жорсткіші прийоми:

У меня по товару вышло где-то около 200 тысяч. Ну и ремонт в магазине вышел где-то… по-моему, 7 тысяч долларов.

Олена показує нам фото своєї згорілої книгарні. Загалом у неї таких було 3. Аби відкрити бізнес, жінка взяла позику і майже її погасила, але кредитний кейс банк продав. Тож спершу Олені погрожували.

Олена Лазуткіна, книжковий продюсер:

Попытались украсть моего партнера. На тот момент не получилось. И в создании порнухи меня, из-за того что я издаю эротическую литературу, они сделали рассылку по друзьям, что вы поддерживаете порнопродюссера.

Далі в хід пішли "силові" методи.

Олена Лазуткіна, книжковий продюсер:

Вот непосредственно в этот магазин, где раньше был мой книжный магазин, заявляется новая владелица и вместе с 3-4 вооруженными охранниками. И силой захватывают магазин.

А в іншому - спалили касу! Тож Олені довелося закрити бізнес.

Чи зможе влада взяти під контроль колекторів? І чи достатньо буде лише закону - для тих, хто звик грати без правил?