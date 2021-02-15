На початку пандемії в Ухані циркулювало 13 штамів

Перший спалах коронавірусу в Китаї був більшим, ніж вважали досі. І на початку пандемії в Ухані циркулювало 13 штамів. Такі висновки оприлюднили експерти ВООЗ, які відвідали КНР.

За їхніми словами, китайські вірусологи надали дані менше двохсот випадків зараження, зафіксованих у грудні 2019. І ця інформація лише про пацієнтів із тяжким перебігом хвороби.

Щодо походження вірусу - експерти дотримують думки, що найімовірніше він поширився через кажанів.