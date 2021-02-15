Руководитель направления расследовательской миссии Всемирной организации здравоохранения Питер Бен Эмбарек заявил о том, что обнаружили свидетельства того, что масштаб эпидемии коронавируса мог быть большим, чем считалось ранее. Об этом сообщает CNN.

Они исследовали возникновения коронавируса в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

По его словам, миссия ВОЗ выявила несколько свидетельств того, что масштаб эпидемии коронавируса в Ухане в декабре 2019 года был больше, чем считалось. То есть больных было больше, чем официально заявлялось.

Дело в том, что врачи выявляли лишь людей, у которых коронавирус протекал в сложной форме.

Как ранее сообщалось, повторные заражения COVID возможны даже при наличии антител. ВОЗ уже получила несколько сообщений о том, что в ЮАР фиксируются повторные случаи заражения вирусом.

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