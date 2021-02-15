"В Ухане масштаб пандемии коронавируса был больше, чем считалось" - ВОЗ [ Редактировать ]
Руководитель направления расследовательской миссии Всемирной организации здравоохранения Питер Бен Эмбарек заявил о том, что обнаружили свидетельства того, что масштаб эпидемии коронавируса мог быть большим, чем считалось ранее. Об этом сообщает CNN.
Они исследовали возникновения коронавируса в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.
По его словам, миссия ВОЗ выявила несколько свидетельств того, что масштаб эпидемии коронавируса в Ухане в декабре 2019 года был больше, чем считалось. То есть больных было больше, чем официально заявлялось.
Дело в том, что врачи выявляли лишь людей, у которых коронавирус протекал в сложной форме.
Как ранее сообщалось, повторные заражения COVID возможны даже при наличии антител. ВОЗ уже получила несколько сообщений о том, что в ЮАР фиксируются повторные случаи заражения вирусом.
Читайте также, в мире уже циркулирует около 4 тысяч вариантов коронавируса. Из-за этого все производители COVID-вакцин пытаются сделать свой препарат более эффективным.
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