Водитель легковушки во время обгона выехал на встречную полосу, где протаранили маршрутку Источник: Патрульная полиция Украины

Под Киевом возле села Крюковщина произошло серьезное лобовое ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает Патрульная полиция.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Skoda во время обгона выехал на встречную полосу, где протаранили пассажирскую маршрутку.

В результате ДТП водитель Skoda и один пассажир автобуса получили травмы и были госпитализированы в больницу.

По данным Патрульной полиции, за выходные в Киевской области произошло 113 ДТП, из них только одно - с травмированными.

Напомним, что утром 15 февраля в Киеве самосвал попал в ДТП: кузовом зацепил путепровод и "перекрыл" дорогу в центр.