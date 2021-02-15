Под Киевом легковушка протаранила маршрутку с людьми [ Редактировать ]
Источник: Патрульная полиция Украины
Под Киевом возле села Крюковщина произошло серьезное лобовое ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает Патрульная полиция.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Skoda во время обгона выехал на встречную полосу, где протаранили пассажирскую маршрутку.
В результате ДТП водитель Skoda и один пассажир автобуса получили травмы и были госпитализированы в больницу.
По данным Патрульной полиции, за выходные в Киевской области произошло 113 ДТП, из них только одно - с травмированными.
Напомним, что утром 15 февраля в Киеве самосвал попал в ДТП: кузовом зацепил путепровод и "перекрыл" дорогу в центр.
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