Уперше від початку цьогорічних протестів минулося без жорстоких масових затримань

Любов сильніша від страху. Росіяни вийшли на акції на підтримку Олексія Навального. Удень жінки вишикувались у ланцюги єдності. А ввечері люди світили у небо ліхтариками мобільних телефонів.

Уперше від початку цьогорічних протестів минулося без жорстоких масових затримань. Натомість "Роскомнагляд" розіслав виданням вимоги видалити матеріали про акцію під загрозою блокування.

Антон Макаренко, житель Москви: