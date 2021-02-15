У Росії пройшла акція підтримки Олексія Навального [ Редактировать ]
Любов сильніша від страху. Росіяни вийшли на акції на підтримку Олексія Навального. Удень жінки вишикувались у ланцюги єдності. А ввечері люди світили у небо ліхтариками мобільних телефонів.
Уперше від початку цьогорічних протестів минулося без жорстоких масових затримань. Натомість "Роскомнагляд" розіслав виданням вимоги видалити матеріали про акцію під загрозою блокування.
Антон Макаренко, житель Москви:
У нас явно застой и люди, которые при менеджменте в государстве, они явно цепляются за власть и не хотят отдавать ее. И я вот хотел выйти во двор и показать свой протест. Это самое простое, что я могу сделать.
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