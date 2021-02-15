"Зверь с Востока 2" пожирает запасы газа в Европе [ Редактировать ]
Источник: Нефтегаз Украины
Холодный арктический фронт под названием "Зверь с Востока 2" по аналогии с легендарным похолоданием трехлетней давности, продолжает опустошать подземные хранилища газа в Европе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на портал Gas Infrastructure Europe.
Неделю назад Европу накрыла волна холода и снегопадов, пришедшая со стороны России и Скандинавии. Минимальная температура была зафиксирована в понедельник, 8 февраля. В последующие дни дневные температуры несколько выросли, однако ночные морозы остаются ниже -10 градусов.
С 8 февраля отбор газа из подземных хранилищ Европы вышел на уровень в 1 млрд кубометров в сутки. Польская PGNiG сообщила, что 8 февраля был побит рекорд суточного потребления голубого топлива - - 82 млн куб. м.
На утро воскресенья, 14 февраля, европейские газохранилища были заполнены уже на 42,65%, что на 4,86% ниже среднего показателя за последние пять лет. Запасы газа составляют:
- Германия - 34,17%;
- Австрия - до 45,28%;
- Чехия - 41,08%;
- Польша - 52,27%;
- Франция - 30,07%;
- Украина - 48,64%.
Европа в 1,5 раза нарастила использование сжиженного природного газа. Одновременно наблюдается многократный рост поставок СПГ из США.
По данным Bloomberg, в феврале в Европу ожидается прибытие 14 газовозов из Штатов. Для сравнения, в январе из Америки пришли только 3 газовоза.
Рост потребления привел к росту спотовой цены газа в Европе. На голландской TTF цена газа по состоянию на 15 февраля составляет $221 за тысячу кубометров.
Ранее сообщалось, что будет с тарифами на тепло и воду: в Кабмине дали ответ.
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