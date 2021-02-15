Российское судно возобновило укладку "Северного потока-2" [ Редактировать ]
Источник: Nord Stream
Российское судно-трубоукладчик "Фортуна" в понедельник, 15 января, возобновило укладку трубы газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные систем глобального позиционирования морских судов. До этого работы были приостановлены на неделю из-за штормов в Балтийском море.
"Фортуна" приступила к укладке труб газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Дании 6 февраля. Однако уже на следующий день трубоукладчик взял паузу из-за ухудшения погодных условий.
Министр энергетики России Александр Новак накануне заявил, что строительство нового газопровода завершено на 95%. Попытки помешать реализации проекта он назвал "нерыночными методами конкуренции со стороны США".
21 января Европарламент принял резолюцию с призывом остановить проект из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. 12 января сенаторы призвали президента США Джо Байдена ввести новые санкции против "Северного потока-2".
Напомним, что "Северный поток-2" представляет собой расширенную версию действующего трубопровода "Северный поток". Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром".
Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год.
Трубопровод проложен на 95%, остается проложить около 120 км труб в датских и 30 км в немецких водах.
Проект застопорился в декабре 2019 год после введения США санкций против компаний, которые участвуют в его постройке. Из-за этого ряд подрядчиков вышли из проекта.
Россия возобновила строительство собственными силами в конце 2020-го. 6 февраля 2021 года работы были восстановлены судном "Фортуна" в датской эксклюзивной экономической зоне.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.
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