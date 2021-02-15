В День святого Валентина, 14 февраля, в Киеве молодая пара из Харькова соединила свои руки короткой цепью. Теперь влюбленные 24/7 будут находится на расстоянии 1 см друг от друга.

Александр и Вика рассчитывают быть скованными на протяжении трех месяцев, что может стать мировым рекордом. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова в соцсети Facebook.

"Пара адекватная, подготовили специальную зимнюю одежду, научились синхронно готовить на кухне, потренировали бытовые процессы", - отметила Ветрова.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле Офиса президента обустроили "домик любви". Внутри палатки расположены карнизы для "замков любви" - влюбленные могут написать на замке свои имена, а затем повесить его в палатке.

Также мы писали о том, что GOODRAM выпустила флешки для влюбленных. Лимитированные продукты будут выделяться на полках магазинов особой праздничной упаковкой.

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