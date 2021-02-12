День святого Валентина: возле Офиса президента обустроили "домик любви" (фото) [ Редактировать ]
В Киеве возле Офиса президента на улице Банковой появилась локация ко Дню святого Валентина - "домик любви". Об этом сообщают "Буквы".
На праздничной локации обустроили фотозону и палатку в красно-розовых цветах с надписями "love".
Внутри палатки расположены карнизы для "замков любви" - влюбленные могут написать на замке свои имена, а затем повестить его в палатке. К слову, замки выдают всем желающим бесплатно.
"Можно повесить свои замочки, а можно и наши. Мы их выдаем бесплатно всем желающим парам", - рассказал работник локации.
Праздничная локация расположена на том же месте, где ранее была резиденция Святого Николая.
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