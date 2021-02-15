Економіка: Україна зможе обійтися без російської електроенергії [ Редактировать ]
Укроборонпром підписав мільярдний контракт з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Про це повідомили в Офісі Президента. Дороговартісна угода стосується військової і технічної співпраці між країнами.
Загалом же, як повідомив у твіттері Володимир Зеленський, було досягнуто угод на три мільярди доларів. Про ці та інші новини економіки в огляді Анастасії Старовойт.
Україна зможе обійтися без російської електроенергії. До об'єднаної енергосистеми підключили відремонтований енергоблок Хмельницької АЕС. Про це повідомили в пресслужбі "Енергоатому". Підключення відбулося на місяць раніше запланованого. Відтепер українська енергосистема отримуватиме додаткові тисячу мегаватів. Це той об'єм, який дозволить у зимовий період відмовитися від імпорту електроенергії з країни-агресора.
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Український газ продають утричі дорожче за собівартість, аби фінансувати держбюджет прибутком Нафтогазу. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив виконувач обов'язків міністра енергетики - Юрій Вітренко. За його словами, значна різниця в ціні покриває субсидії для тих, хто не може самостійно оплачувати рахунки.
При цьому Вітренко спростував інформацію про те, що дешевий український газ експортуємо за вищими ринковими цінами: газ, видобутий в Україні, йде винятково на потреби населення.
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В Україні ще на 4% скоротилися запаси газу. У сховищах нарахували трохи менше як 20 мільярдів кубометрів блакитного палива. На це вказують дані Державної компанії "Оператор ГТС". Торік у цей же період запасів газу в підземних сховищах було на понад 20% більше. При цьому українські газові сховища заповнені на 64%.
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В Україні значно здорожчали яйця і цукор. На понад п'ятдесят відсотків за рік. Підскочили і ціни на олію на майже 26%. В одній із найбільших столичних мереж супермаркетів підрахували: лише з листопада ціна на цукор збільшилася на 11%, на борошно на 18, на макаронні вироби на 13, на гречку на 10 процентів, на горох на 15, а на масло й молоко на 5 і 10 відсотків відповідно. На яйця аж на 50%.
У торгово-промисловій палаті здорожчання яєць пояснили зростанням цін на зерно до майже 9 тисяч за тонну. Подібна ситуація і на ринку цукру. При чому, ціни ростуть як для роздрібних покупців, так і для оптових.
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