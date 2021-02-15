Стали відомі імена загиблих бійців, які напередодні підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої на Донбасі

Стали відомі імена загиблих бійців, які напередодні підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої на Донбасі.

Це 46 річний капітан Олександр Войтенко та 30 річний солдат В'ячеслав Олексієнко - обидва військових із Полтавщини: в Кременчуці сьогодні день жалоби. Третьому загиблому - Дмитру Мироненку з Харкова було 27 років.

Нагадаю, бійці натрапили на ворожу пастку неподалік Новолуганського під час переміщення на позиції. На місці трагедії побувала наша знімальна група. Репортаж Руслана Смещука.

Новолуганське - селище на Світлодарській дузі. Це відносно недалеко від окупованого Дебальцевого. Цей населений пункт упритул наближений до лінії фронту і періодично потрапляв під обстріли. На кожному третьому вікні і досі хрести із скотчу. Якщо вибухом повибиває шибки, щоб скло не залітало в квартиру. Аж раптом люди почули дуже потужний вибух.

Тетяна, жителька Новолуганського:

Перед обедом, часов в 10 наверное. Бахнуло конечно сильно, аж окна задрожали. Люстра задвигалась.

Місцеві мешканці за останні роки трохи відвикли від "прильотів" по міських вулицях. Востаннє вулиці Новолуганського під ворожим вогнем були більше біля року тому.

Світлана, жителька Новолуганського:

Мы на краю живем, получается при въезде в Новолуганское. И окна тряслись - да. Взрыв был очень мощный, я взяла ребенка, мы подошли к несущей стене, там где можно находится, несущая стена, подальше от окон, да. Был один мощный взрыв.

Тетяна, жителька Новолуганського:

Дети запрятались в ванную, но больше взрывов не было. Так что вот так.

Пізніше стало відомо - це не обстріл. На позиціях поблизу міста підірвалися три військовослужбовці.

Ярослава Зоріна, речниця штабу ООС:

Неподалік населеного пункту Новолуганське, під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Зараз журналістів туди не пускають. Крім того, за дорученням Володимира Зеленського прибув на місце і міністр оборони та головнокомандувач Збройних Сил. А слідчі Держбюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за статтею - недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки.