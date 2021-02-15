Ізраїль робить успіхи у темпах та результатах вакцинації від COVID-19 [ Редактировать ]
Ізраїль, як і раніше, лідирує за темпами вакцинації. І влада дуже обережно, але каже про успіхи знижується число важких хворих і заражених. Принагідно країна бореться з антивакцинаторами. Яку кампанію Вони розгорнули в соцмережах ? Знає Антон Готліб.
Темпи імунізації вражають: повністю вакцинували понад чверть усіх ізраїльтян. Будь-які обмеження знято - щеплять усіх, старших за 16 років. Майже немає черг, подзвонив у понеділок, вакцинувався в середу. Іноді просто запрошують жителів якогось району - лишилася вакцина, приходьте без черги. Наш колега, Сергій Ауслендер, перший із нас, хто зробив комплекс ін'єкцій проти коронавірусу.
Сергій Ауслендер, продюсер:
Вот сейчас я получаю прививку второй дозой вакцины "Пфайзер". Примерно через 7-10 дней, по подсчетам исследователей, должен сформировать устойчивый иммунитет от коронавируса. Примерно через это же время я могу оформить, так называемый, “зеленый паспорт” или сертификат о прививке.
Дуже обережно, поки що не роблячи прогнозів, влада констатує: епідемія йде на спад. У тих групах, де щеплені повністю - майже немає хворих. А серед тих, хто заразився майже немає важких випадків. Знижується і смертність.
Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:
Кількість госпіталізацій із важкими випадками знизилося на 26%, а число підтверджених інфікованих зменшилося приблизно на 45% за останні 16 днів. Це безпосередній результат імунізації. Ідіть і вакцинуйтеся, це працює. Що більше людей зробить щеплення, то швидше ми зможемо відкрити нашу економіку.
З'ясувалася несподівана проблема. Журналісти виявили в соцмережах групи "антивакцинаторів", які закликали саботувати кампанію з імунізації. Причому - досить оригінальним чином. Мовляв, записуйтеся на щеплення, а потім не приходьте, тоді вакцина полетить у смітник. Виявилося, у таких дописів тисячі лайків і захоплених коментарів.
Нахман Еш, голова Національного штабу у справах боротьби з коронавірусом:
Ми створили спеціальну групу, яка відстежуватиме подібні публікації. Докладемо зусиль, щоб видалити їх із мережі. Зрозумійте, це не просто глупота, це небезпечна глупота. У нас більше як п'ять тисяч людей померло, і всілякі заклики бойкотувати імунізацію - це злочин.
Використання вакцини "Пфайзер" дуже складне з погляду логістики: після розморожування термін придатності - буквально кілька годин. Це при тому, що Ізраїль заплатив за кожну дозу препарату майже вдвічі більше, ніж вона коштує в Європі. Одну з таких груп - противників щеплень, фейсбук уже видалив за скаргою МОЗ. До справи залучили поліцію і національний центр кібербезпеки.
А ось економіка піднесла несподіваний сюрприз. Податків за січень 2021 року зібрали значно більше, ніж за той же місяць минулого року. Виявилося, за рахунок податку з продажів харчових продуктів і електротоварів. Сидячи вдома, ізраїльтяни почали більше їсти і більше купувати.
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