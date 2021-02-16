Нігерійка очолила Світову організацію торгівлі [ Редактировать ]
Світову організацію торгівлі вперше очолила жінка. Головою СОТ стала нігерійка Нгозі Оконджо-Івеала, економіст за освітою. Жінка родом із Нігерії, тож стане і першим представником Африки на цій посаді.
Оконджо-Івеала офіційно обійме посаду голови СОТ - першого березня. Та вже заявила, що її першочерговим завданням буде швидке вирішення наслідків пандемії коронавірусу і "відновлення глобальної економіки".
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