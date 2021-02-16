На італійському острові завівся крадіжник: під підозрою усі жителі [ Редактировать ]
На італійському острові Капрая сталися десятки крадіжок. Серед пограбованих заступник мера. Сам острів - віддалений, дістатися туди можна лише човном із сусідньої Корсики. Тож нині усі дві сотні мешканців опинилися під підозрою.
Відколи торік зачинився єдиний банк на острові, люди зберігають гроші вдома. Справу розслідують поліцейські, а там їх лише троє.
Старожили не пригадують такої кількості крадіжок, навіть коли тут існувала виправна колонія понад 30 років тому.
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