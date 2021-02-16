Сьогодні в Україні вшановують військових журналістів. Цього дня у 2015 неподалік Дебальцевого під час виконання завдання загинув редактор телерадіостудії Міноборони капітан Дмитро Лабуткін.

До останнього подиху він продовжував фільмувати події, з честю виконав журналістський та військовий обов'язок - йдеться у повідомленні Міноборони.

Ім'я Дмитра Лабуткіна прозвучало сьогодні під час щоденної церемонії вшанування захисників України, які загинули цього дня у різні роки під час українсько-російської війни. Дзвін Пам'яті пролунав вісімнадцять разів.