В Україні вшановують пам'ять військових журналістів [ Редактировать ]
Сьогодні в Україні вшановують військових журналістів. Цього дня у 2015 неподалік Дебальцевого під час виконання завдання загинув редактор телерадіостудії Міноборони капітан Дмитро Лабуткін.
До останнього подиху він продовжував фільмувати події, з честю виконав журналістський та військовий обов'язок - йдеться у повідомленні Міноборони.
Ім'я Дмитра Лабуткіна прозвучало сьогодні під час щоденної церемонії вшанування захисників України, які загинули цього дня у різні роки під час українсько-російської війни. Дзвін Пам'яті пролунав вісімнадцять разів.
по теме
Перевірити всі мінно-вибухові загородження на шляхах сполучення. На ділянках, де пересуваються військові - активніше продовжити розмінування. Таке доручення президент Зеленський дав міністру оборони і Головнокомандувачу ЗСУ.
Українська сторона хоче обговорити питання на засіданні тристоронньої контактної групи, яке має відбутися сьогодні та завтра.
Окупанти вели вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Обстрілювали Славне, Світлодарськ та Опитне
Натепер є три версії причини трагедії - це порушення правил поводження з боєприпасами, теракт та недбале ставлення до служби
Бойовики провокували українських захисників із великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем неподалік Славного та Світлодарська