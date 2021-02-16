Після того, як загроза імпічменту минула, Дональд Трамп почне своє повернення у політику - повідомляє агентство "Асошейтед Прес" з посиланням на джерела в його оточенні.

За їхніми даними, Трамп вже провів зустрічі з політичними консультантами, аби обговорити, як відновлювати Республіканську партію, де стався розкол після штурму Капітолію.

Оскільки експрезидента видалили з "Твітера" - його головного рупора у соціальних мережах - слід очікувати, що той почне роздавати інтерв'ю дружнім ЗМІ. А також вигадуватиме плани помсти республіканцям, які пішли проти нього у справі про імпічмент.