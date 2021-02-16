Редкое явление: Балтийское море замерзло впервые за много лет [ Редактировать ]
В Европе из-за сильных морозов впервые за долгое время замерзло побережье Балтийского моря. Такое редкое для этого региона зрелище наблюдается в польском курортном городе Мендзыздрое. "Застывшей" оказалась полоса шириной в несколько сотен метров на море.
Местные жители говорят, что такого явления здесь не было как минимум последние 25 лет.
Отмечается, что побережье Балтийского моря в Калининградской области России также покрылось толстым слоем льда. Обычно море в этом регионе не замерзает, и это связано с мягким климатом. Такое явление более характерно для северных районов Балтийского моря - в Ботническом заливе, у побережья Швеции и Финляндии.
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