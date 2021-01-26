В Харьковской области на сессии горсовета подрались депутаты (видео) [ Редактировать ]
Источник: Городской совет Изюма
В Харьковской области подрались депутаты Изюмского горсовета. Инцидент произошел во время очередной сессии. Видео потасовки опубликовали в Telegram-канале "Веха Харьков".
На видео видно, как в зале заседания политики ссорятся из-за голосования. Один мужчина пытается всех успокоить и призывает: "Прошу всех сесть на свои места". Когда он подошел в мужчине в синем костюме, получил от него удар.
Сообщается, что Анатолий Жидков из партии "Нові обличчя" (в синем пиджаке) кинулся с кулаками на Дениса Штеймана из ОПЗЖ и сразу же получил сдачи.
После этого в зале началась драка, в центр сбежались депутаты.
Ранее сообщалось, что в Киевском облсовете депутаты устроили драку.
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