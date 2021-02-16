Один из основателей компании Microsoft, предприниматель Билл Гейтс рассказал о главной проблеме человечества. Об этом предприниматель рассказал 16 февраля в интервью Национальной общественной вещательной корпорации Австралии.

Так, по его словам, главной задачей человечества является достижение климатической нейтральности к 2050 году. Также он возложил главную роль в сохранении климата на атомную энергетику.

Это самая трудная проблема (климатическая нейтральность к 2050 году - ред.), которая когда-либо стояла перед человечеством, потому что физически экономика мира - цемент, сталь, транспорт, сельское хозяйство - всем этим секторам предстоит меняться.

Свести на нет негативное влияние на климат можно сократив объем парниковых газов в атмосфере. Основные выбросы связаны с энергетикой, основанной на сжигании угля, нефти и газа.

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По словам богатейшего человека в мире, солнечная и ветровая энергетика пока не способны полностью обеспечить человечество необходимой энергией.

Деление ядра и термоядерный синтез - это действительно единственные вещи, которые могут работать в таких масштабах.

Он также добавил, что атомная энергетика должна быть еще дешевле и безопаснее, чтобы убедить людей в принятии этой технологии.

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