Ученые рассказали о настоящем цвете коронавируса и шокировали заявлением [ Редактировать ]
Профессор Высшей школы социальных наук Франции Андрэ Гютер рассказал, что коронавирус похож по форме на шаровое скопление, а его настоящие цвета - это черный и белый. Об этом пишет Le Parisien.
Настоящие цвета коронавируса - черный и белый. Поскольку размер вируса меньше длины волны света, он не имеет цвета.
Кроме того он рассказал, что искусственные цвета - часто красный, желтый, синий или розовый, используют в трехмерных изображениях, которые являются реконструкциями коронавируса, чтобы лучше показать детали.
Ранее мы писали, что в Украине вернут "красную" зону карантина. По словам Степанова, такая мера будет приниматься к региону, где рост количества госпитализированных зараженных коронавирусом в течение 7 дней будет более 50%.
Также в МОЗ рассказали, будут ли прививать людей с антителами.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Женщина проживала в доме престарелых в Тулоне, ее отправили на самоизоляцию
Ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила, что некоторым людям противопоказана вакцинация от коронавируса
Данные университета Джонса Хопкинса свидетельствуют о том, что более 100 млн человек заразились коронавирусом с начала пандемии
Данные университета Джонса Хопкинса свидетельствуют о том, что более 100 млн человек заразились коронавирусом с начала пандемии