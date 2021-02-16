Профессор Высшей школы социальных наук Франции Андрэ Гютер рассказал, что коронавирус похож по форме на шаровое скопление, а его настоящие цвета - это черный и белый. Об этом пишет Le Parisien.

Настоящие цвета коронавируса - черный и белый. Поскольку размер вируса меньше длины волны света, он не имеет цвета.

Кроме того он рассказал, что искусственные цвета - часто красный, желтый, синий или розовый, используют в трехмерных изображениях, которые являются реконструкциями коронавируса, чтобы лучше показать детали.

Ранее мы писали, что в Украине вернут "красную" зону карантина. По словам Степанова, такая мера будет приниматься к региону, где рост количества госпитализированных зараженных коронавирусом в течение 7 дней будет более 50%.

Также в МОЗ рассказали, будут ли прививать людей с антителами.

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