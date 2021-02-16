У США створять незалежну комісію для розслідування штурму Капітолію [ Редактировать ]
У Конгресі США створять незалежну комісію для розслідування штурму Капітолію. Про це заявила спікерка нижньої палати Ненсі Пелосі. Також комісія з'ясує, чи готова поліція Капітолію до таких інцидентів у майбутньому.
Нагадаю, внаслідок штурму Капітолію 6 січня загинуло п'ятеро осіб. Через це палата Представників вже вдруге оголосила імпічмент Дональду Трампу, як підбурювачу до нападу. Утім, Сенат його не підтримав.
по теме
Адвокати Дональда Трампа заявили конгресменам, що Палата представників не має доказів
Сенат погодився. Верхня палата американського Конгресу вирішила, що може розглядати питання про усунення Трампа від влади - навіть попри те, що влади в нього вже немає
Сенат погодився. Верхня палата американського Конгресу вирішила, що може розглядати питання про усунення Трампа від влади - навіть попри те, що влади в нього вже немає
У Сенаті США визнали конституційним процес імпічменту Дональда Трампа - відповідне рішення ухвалили під час голосування у Верхній палаті Конгресу
Сенат США приостановит процесс импичмента Дональда Трампа с вечера пятницы до вечера субботы