У Конгресі США створять незалежну комісію для розслідування штурму Капітолію. Про це заявила спікерка нижньої палати Ненсі Пелосі. Також комісія з'ясує, чи готова поліція Капітолію до таких інцидентів у майбутньому.

Нагадаю, внаслідок штурму Капітолію 6 січня загинуло п'ятеро осіб. Через це палата Представників вже вдруге оголосила імпічмент Дональду Трампу, як підбурювачу до нападу. Утім, Сенат його не підтримав.