День військового журналіста: кореспонденти отримали нагороди [ Редактировать ]
В Україні відзначають день військового журналіста. Бо саме 16 лютого на другому році війни на передовій загинув український журналіст Дмитро Лабуткін. Тож командування сухопутних військ нагородило військкорів, які пройшли горнило війни пліч-о-пліч із героями жорстоких боїв.
Із перших днів війни на фронті працюють і кореспонденти телеканалу "Інтер": Ірина Баглай, Геннадій Вівденко, Руслан Смєщук та Ігор Левенок. Усі вони сьогодні отримали нагороди "За особливу службу".
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