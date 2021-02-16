У прифронтові лікарні волонтери привезли вкрай необхідне обладнання [ Редактировать ]
На Донбасі противник знову провокує наших військових. Сьогодні гатив із гранатометів та мінометів. Не перестають працювати і ворожі снайпери.
Попри загострення - українські військові виконують і гуманітарну місію. Сьогодні в одну з прифронтових лікарень привезли вкрай необхідне обладнання. Більше розкаже Руслан Смєщук.
Останніми днями на передовій відносне затишшя. Тому робота армійців у прифронтовій зоні не обмежується суто військовими справами.
Це французькі кувези, простіше кажучи, інкубатори для недоношених немовлят. Сьогодні п’ять таких пристроїв українські військові доправили у пологове відділення селідовської лікарні. Попри скорочення населення і старі корпуси у прифронтовому містечку таке обладнання украй потрібне.
Людмила Ромашова, в.о. медичного директора Селідівської лікарні:
Три села ще обслуговуємо окрім Селідового, а раніше було 52 тисячі населення, а раніше було 5 сіл, у нас 30 місць в родільному, по 2 новонароджених в день. Буває і розтини, справляємося як можемо.
На порозі обладнання зустрічають лікарі. Такого тут не було з часів відкриття відділення.
Дарина Ткачук, завідувачка пологового відділення:
Этот кювез, который к нам поступил, намного современнее, чем те что у нас есть. Он будет адекватно поддерживать температуру, он не будет перегреватся, он будет поддерживать температуру. Не будет сушится, тут есть окошки, и температура поддерживается автоматически, не нужно бегать постоянно бегать.
Такий подарунок українські військові зробили в рамках гуманітарної ініціативи "Допомога Схід". Її започаткував перший командувач ООС - генерала Наєв. Це допомога фронтовим і прифронтовим медичним закладам.
Сергій Наєв, Командувач Об'єднаних Сил Збройних:
На Донбасі ми повинні не тільки боротися із російською навалою, але і боротися за душі серця молоді яка підростає. Військовослужбовці не лише приймають участь у бойових діях, а і дієво допомагають цивільному населенню.
Це медичне оснащення із Франції. Там його зібрали французькі благодійники і передали українськими військовим. А ті за допомогою українських перевізників, доправили в Україну, а потім у прифронтову зону.
Борис Кутовий, координатор проєкту "Допомога Схід":
Цей проєкт на сьогодні об'єднав свідомих українців, закордонні діаспори, представників бізнесу та урядові організації і установи.
За час дії "Допомога схід", українські військові передали майже сто тонн різноманітного обладнання десяткам лікувальних та соціальних закладів поблизу лінії фронту.
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