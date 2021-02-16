Були колегами - стали ворогами. Виконувач обов'язків міністра енергетики, Юрій Вітренко, запропонував звільнити свого колишнього шефа, очільника Нафтогазу, Андрія Коболєва! У його листі до Кабміну йдеться про провалену Нафтогазом програму видобутку українського газу, а ще про збитковість компанії та фінансові порушення.

У Нафтогазі цю інформацію наразі не прокоментували. Тим часом ми вирішили дізнатися, чому українці стали отримувати дві платіжки за газ: за спожиті куби, і за доставку? І чи не плутаються в рахунках споживачі? Давайте подивимося.

Куби. Така звична одиниця розрахунку квитанцій за газ. Але з минулого року з'явилася ще одна графа...

Чому? Як рахують тариф за доставку газу, і головне - що робити якщо заплатили "не туди"? Бо навіть "ексміністри" у платіжках помиляються! Колишній очільник Мінфіну, Олександр Данилюк, через це навіть в "боржниках" опинився!

Сьогодні отримав повідомлення від Київоблгаз про примусове відключення через заборгованість. Зателефонував до компанії. Мені запропонували алгоритм вирішення моєї проблеми, саме моєї. Виявляється гроші були отримані на Київоблгаззбут. І тепер я маю звертатися у відділення з документами для повернення суми. Виявляється це типова проблема. Або з технічних причин або з інших гроші з'являються на паралельному рахунку тієї ж самої або пов'язаної компанії.

Як виявилося згодом, проблема не в "технічних причинах", а у вимогах МВФ та нового енергетичного законодавства.

Валентин Землянський, експерт з питань енергетики:

Согласно требованиям этого законодательства, услуги по поставке газа, и услуги по его транспортировке, или распределению должны быть отделены друг от друга.

Денис Смоляков, директор ТОВ "Київоблгаз Збут":

Плата за газ отримується газ збутом, або іншим постачальником. За розподіл газу - здійснюється облгазом, на місці.

Тобто два платежі, за дві окремі послуги. А значить і сплачувати їх треба окремо, бо компанії різні. За спожитий газ, рахунок вам виставляє - Газзбут. За доставку блакитного палива і його якість відповідають "облгази". Вони вираховують тариф за об'ємом спожитого газу за минулий рік помноженого на тариф від НКРЕКП.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Минимальная транспортировка, конечно, в больших городах. Киев и Харьков там минимальный тариф. Потому что людей много на 1 километр трубы, или 1 квадратный метр территории, много потребителей. Соответственно, растрат на обеспечения сетей гораздо меньше, чем где-то в сельской местности, или в Закарпатье.

Але що робити, якщо ви все-таки помилилися і заплатили за розподіл палива - Газзбуту? Там кажуть, щоб вирішити проблему та повернути кошти потрібно кілька днів, та заява споживача.

Денис Смоляков, директор ТОВ "Київоблгаз Збут":

Я там помилково сплатив кошти. Прошу повернути. Все. Заява для чого потрібна, щоб ви встановили, що це саме та людина, яка сплатила. У нас по області понад 30 точок, в яких ми приймаємо наших клієнтів. Можна звернутися в контакт-центр, там дадуть електронну адресу на яку можна скинути цю заяву.

Перевірити данні без неї у відділеннях просто не можуть. Адже для цього необхідний спеціальний особистий код. Тож вирішити проблему дуже просто. Вже цього року дві платіжки приходитимуть і за електроенергію. Платитимемо окремо і за доставку, і за спожиті кіловати. Втім, який буде тариф і як будуть виглядати платіжки в уряді поки не кажуть.