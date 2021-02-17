Європейська космічна агенцію оголосила набір нових астронавтів [ Редактировать ]
Європейська космічна агенція оголосила набір нових астронавтів уперше за 11 років. Чекають на кандидатів віком від 27 до 37 років. Потрібен диплом магістра фізико-математичних наук, навички роботи з технікою і вільне знання англійської. А ще добра фізична форма і стресостійкість.
Заявки прийматимуть із березня до травня. Але лише від громадян країн-членів агенції. Україна до них не входить. Востаннє набір проводили 2008 року. Тоді з 8 тисяч кандидатів до фіналу дійшли десятеро.
Люсі ван дер Тас, голова відділу з пошуку кадрів Європейської космічної агенції:
Процес відбору буде суворим. Триватиме близько 18 місяців, зважаючи на труднощі, пов'язані з пандемією. Кандидати мають бути морально готовими до того, що чекати доведеться довго. Після кожного конкурсного етапу залишатимуться найсильніші.
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