В Амстердамі відчайдух катався на ковзанах замерзлим каналом Кайзер-грахт у самому спідньому

В Амстердамі відчайдух катався на ковзанах замерзлим каналом Кайзер-грахт у самому спідньому. Так вирішив "привітати" незвичний мороз, міські водойми затягло кригою уперше за останні кілька років. Утім під ногами в екстремала лід тріснув і сміливцеві довелося ще й викупатися.

Такі випадки не поодинокі. Уряди Нідерландів, а також Німеччини і Британії, розгорнули боротьбу з ковзанярами-екстремалами. Закликають людей не кататися на замерзлих озерах і річках.