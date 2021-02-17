В Амстердамі чоловік катався на ковзанах у самому спідньому [ Редактировать ]
В Амстердамі відчайдух катався на ковзанах замерзлим каналом Кайзер-грахт у самому спідньому. Так вирішив "привітати" незвичний мороз, міські водойми затягло кригою уперше за останні кілька років. Утім під ногами в екстремала лід тріснув і сміливцеві довелося ще й викупатися.
Такі випадки не поодинокі. Уряди Нідерландів, а також Німеччини і Британії, розгорнули боротьбу з ковзанярами-екстремалами. Закликають людей не кататися на замерзлих озерах і річках.
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