В Черкассах пьяные нарушители избили патрульных [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Черкассах двое пьяных мужчин избили полицейских на территории больницы, куда их доставили для медицинского освидетельствования. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Инцидент произошел в ночь на 16 февраля. Неравнодушные бдительные граждане сообщили в полицию о том, что за рулем автомобиля "КIA" находится водитель, который, вероятно, пьян.
Патрульные остановили подозрительный автомобиль на улице Чигиринской в Черкассах. В салоне находились водитель и пассажир, 1980 и 1990 года рождения. Они вели себя неадекватно, обложили копов матами и даже начали дергать за одежду.
Нарушителей задержали и доставили в наркологический диспансер для освидетельствования на состояние опьянения. Уже находясь в больнице, мужчины проявили агрессию и избили патрульных. Полицейских доставили в 3-ю городскую больницу с легкими телесными повреждениями.
Нападавшие задержаны, за избиение сотрудников полиции при исполнении (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины) им грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что 16 февраля Верховная Рада приняла закон, который ужесточает наказание за нарушение ПДД. За езду в пьяном виде водителям грозит штраф в размере 17 тыс. грн (сейчас 10,2 тыс.) с лишением водительских прав на год.
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