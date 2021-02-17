За нападение на сотрудников полиции агрессорам грозит до пяти лет лишения свободы Источник: Национальная полиция Украины

В Черкассах двое пьяных мужчин избили полицейских на территории больницы, куда их доставили для медицинского освидетельствования. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел в ночь на 16 февраля. Неравнодушные бдительные граждане сообщили в полицию о том, что за рулем автомобиля "КIA" находится водитель, который, вероятно, пьян.

Патрульные остановили подозрительный автомобиль на улице Чигиринской в ​​Черкассах. В салоне находились водитель и пассажир, 1980 и 1990 года рождения. Они вели себя неадекватно, обложили копов матами и даже начали дергать за одежду.

Нарушителей задержали и доставили в наркологический диспансер для освидетельствования на состояние опьянения. Уже находясь в больнице, мужчины проявили агрессию и избили патрульных. Полицейских доставили в 3-ю городскую больницу с легкими телесными повреждениями.

Нападавшие задержаны, за избиение сотрудников полиции при исполнении (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины) им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что 16 февраля Верховная Рада приняла закон, который ужесточает наказание за нарушение ПДД. За езду в пьяном виде водителям грозит штраф в размере 17 тыс. грн (сейчас 10,2 тыс.) с лишением водительских прав на год.