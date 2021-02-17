У Рівному на пішохідному переході тролейбус збив школярку. Люди одразу кинулися до дитини на допомогу, підвели її та викликали "швидку". Медики у 12 річної дівчинки констатували перелом гомілки та травму голови. Її на ношах віднесли до спецавтомобіля.

Після надання допомоги школярку відпустили з лікарні додому. Слідчі відкрили кримінальне провадження і з'ясовують усі обставини дорожньої пригоди.

Марія Юстицька, начальниця відділу комунікації поліції Рівненської області: