У Рівному водій тролейбуса збив школярку на пішохідному переході [ Редактировать ]
У Рівному на пішохідному переході тролейбус збив школярку. Люди одразу кинулися до дитини на допомогу, підвели її та викликали "швидку". Медики у 12 річної дівчинки констатували перелом гомілки та травму голови. Її на ношах віднесли до спецавтомобіля.
Після надання допомоги школярку відпустили з лікарні додому. Слідчі відкрили кримінальне провадження і з'ясовують усі обставини дорожньої пригоди.
Марія Юстицька, начальниця відділу комунікації поліції Рівненської області:
За результатами медичного огляду на стан сп'яніння водій був тверезий. Із його слів, він їхав на дозволений сигнал світлофора, а дитина з'явилась перед транспортним засобом раптово. Водночас свідки автопригоди стверджують, що і дівчинка перетинала проїзну частину на зелене світло.
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