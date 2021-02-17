Хуртовини відступили, натомість нависла нова загроза. Ожеледь, бурулі та снігові брили. А у Львові шмат льоду мало не вбив студентку! У дівчини забій спини, руки та відкритий перелом стопи. Про льодяну небезпеку та як її уникнути - розкаже Христина Гашенко.

Зараз 20 річна Софія з відритими переломами стопи в одній із міських лікарень. На неї з даху готелю у центрі міста злетіла брила льоду зі снігом.

Софія, жителька Львова:

Я лежу і кричу, що не відчуваю ніг. Це просто величезні глиби льоду впали на мене. Зачепили голову спину, але найбільше - ногу. Я нічого не бачила, бо була в стані афекту, але як мені потім сказали, вони були десь такого розміру.

Софію вже прооперували. Утім попереду ще кілька складних хірургічних втручань.

Віталій Сікліцький, завідувач відділення травматології та ортопедії лікарні швидкої допомоги м. Львів:

На стопі є багато кісточок в межах 20. От частина з них поломана. Це відкриті переломи м'які тканини розможені їх тобто розчавила та бурулька і як вони будуть гоїтися невідомо.

Сьогодні територія біля готелю, де постраждала дівчина, обгороджена стрічкою. Із даху будівлі працівники скидають сніг.

Чому раніше не почистили дах, представники готелю пояснюють - через негоду.

Павло, представник готелю:

Погодні умови такі що важко добитися стовідсоткового результату, так сталося це нещасний випадок постараємося доглядати за дахом за будинком належним чином.

Двох, триметрові і навіть більші. У Львові із дахів будинків звисають снігові брили вражаючих розмірів. Та найнебезпечніше те, що шматок криги може обвалитись на голову перехожим будь-якої миті.

Часто місця з бурулями обгороджують стрічкою. Та найгірше те, що частину таких небезпечних місць перехожим оминути, практично неможливо. То ж на власний страх і ризик люди йдуть. Кількаметрову снігову небезпеку нам показують перехожі. Кажуть, на цих будинках так намерзає щороку.

Павло, житель Львова:

І весь час тут таке збирається тут немає як доїхати до того отут дерево дроти не знаю як їх пооббивати, а дах зараз повен снігу, хто зараз полізе.

Пощастило уникнути сьогодні травми Любові. Жінка саме йшла із сином до стоматолога, коли поруч рухнула брила.

Любов, жителька Львова:

Ось так повз мене пролетіла, але не бурулька мені просто пощастило, така глива снігом. Ну і все і тому так дуже йдемо зі страхом. Дуже боїмося, це ж небезпечно.

Доглядати будівлі в будь-яку пору року, це обов'язок усіх балансоутримувачів, пояснюють юристи. Якщо ж все-таки перехожі постраждали, правозахисники рекомендують усе фіксувати на відеокамеру.

Олег Мицик, адвокат:

Викликати поліцію через 112, 102 як завгодно. Того, щоб перекласти тягар фіксації самої події на державу. Обов'язково по прибутті в лікарню повідомляти внаслідок чого травма сталася. Лікарі дуже шкодують чорнила і пишуть побутова, а треба вказувати що наслідок травмування снігом і на якій вулиці оскільки це найтяжче в доказуванні.

А ще обов'язково зберігати всі чеки, отримані під час лікування. Вони неабияк знадобляться в суді,- пояснюють юристи. І лише тоді потерпілий зможе юридично вимагати компенсацій від винуватця. У таких вигадках суми відшкодувань залежать від важкості травми. Щонайменше це 50 тисяч гривень.